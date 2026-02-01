Bastoni a InterTV: “Bravi a non subire gol, abbiamo in testa in nostri obiettivi”

L'Inter di Chivu tiene il passo. Contro la Cremonese arriva la settima vittoria esterna consecutiva per i nerazzurri che risolvono la gara nei primi 45 minuti andando in gol con Lautaro Martinez e ZIelinski. Napoli a distanza di sicurezza ora la palla passa a Juventus e Milan. Queste le parole di Bastoni nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Sapevamo le difficoltà che avremmo trovato, si sono messi con u nblocco basso ma abbiamo affrontato bene mentalmente e fisico questa gara. Abbiamo dato un segnale che le gare si possono vincere in tanti modi. Intensità e compattezza e voglia di non prender gol. Sappiamo che il gol prima o poi lo faremo ma non prender gol è una cosa che mi rende orgoglioso da difensore. Abbiamo risposto nel modo corretto, venire qui a giocare contro squadre che contro di noi non hanno nulla da perdere non è facile, grazie anche alle rotazioni che fa il mister ci permette di arrivare bene alle gare e questo fa la differenza. Adesso entriamo nella fase cruciale del campionato, giocheremo tanto ma abbiamo in testa quelli che sono i nostri obiettivi"