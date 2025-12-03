L'ex centrocampista olandese, uno degli eroi del Triplete nerazzurro, ripercorre alcune tappe della sua esperienza interista

Wesley Sneijder, ex centrocampista olandese e uno degli eroi del Triplete dell'Inter nel 2010, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Marca: "Il Real Madrid? Ho avuto un primo anno incredibile, poi ho avuto alcuni problemi personali che mi hanno reso difficile la seconda stagione. Se non fosse successo, forse sarei rimasto ancora lì. D'altra parte, tutto avviene per una ragione. Sono tornato un anno dopo nello stesso stadio con l'Inter per giocare la finale di Champions League. Forse se fossi rimasto al Real Madrid avrei vinto molte più Champions League e tutto avrebbe potuto essere diverso. Non mi è piaciuto lasciare il club, ma alla fine penso che tutto accade per una ragione".

"Il Pallone d'Oro del 2010? Ora viene giudicato in modo diverso, si tiene conto dell'intera stagione. Ai miei tempi, la domanda era semplicemente chi fosse il miglior giocatore del mondo. Era abbastanza comune che lo vincessero Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Oggi, la stagione e i risultati vengono valutati di più, e per me questo ha molto più senso. In questo modo, ci sono maggiori probabilità che altri giocatori lo vincano".

Il rapporto con Mourinho — "Mourinho? Era come un padre per me. Il modo in cui mi ha convinto a venire all'Inter è stato davvero speciale. Non volevo dire "speciale", perché è facile dirlo. Lui si definiva "speciale", e lo è sicuramente, ma è un vero padre, e vi spiegherò perché. Dopo sei mesi di quella stagione del 2010, un lunedì mattina mi chiamò nel suo ufficio. Quel fine settimana avevamo una partita e mi chiese: "Wes, come ti senti?". Gli dissi che mi sentivo bene. Ero felice, continuavamo a vincere partite. Ma Mourinho disse: "No, vedo che sei un po' stanco". Risposi: "No, mister. Sto bene". Lui disse: "No, no, no, no, no. Vai a trovare tuo figlio". Mio figlio viveva in Olanda. Gli dissi che non volevo andarci perché volevo giocare quel fine settimana. Lui disse: "No, ti sto dicendo di andare e tornare giovedì sera. Venerdì? Allenati tu". "Abbiamo la partita sabato". Gli dissi che questo significava che potevo allenarmi solo una volta venerdì. Lui rispose: "Esatto".

Così andai in Olanda e in quel momento sentii che era come un padre. Voleva che andassi a trovare mio figlio, che passassi del tempo con lui e che tornassi. E sapete, giovedì sera ero di nuovo sull'aereo e pensavo: "Wow, cosa ha fatto per me". Non so se un altro allenatore avrebbe fatto lo stesso per me, ma dovevo ricambiare il favore sabato, ed è quello che ho fatto. Aveva quel ruolo paterno con tutti i giocatori, non solo con me".

Lo scarso feeling con Benitez — "Benitez peggior allenatore che ho avuto in carriera? Beh, penso che sia stato anche il peggior momento possibile quando è arrivato all'Inter. È stato dopo José Mourinho, tutti eravamo dispiaciuti per la sua partenza. Benitez è arrivato nel momento peggiore per il club. Quindi devo essere onesto. Non è stato facile per lui lavorare con noi, e anche noi gli abbiamo reso le cose difficili. Non riuscivamo a entrare in sintonia. Ho incontrato Benitez un paio di mesi fa e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Non è una cattiva persona. Non ho detto che fosse un cattivo allenatore perché anche lui ha ottenuto grandi risultati nel calcio. Ma non era la scelta giusta in quel momento".