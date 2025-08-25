L'Inter domina e vince 5-0 contro il Torino. Al termine della partita d'esordio dei nerazzurri, ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei protagonisti dell'Inter Alessandro Bastoni:
Felice per Marcus che negli ultimi sei mesi dello scorso anno aveva scelto di andare in vacanza. Avevamo tanta voglia di dimostrare che abbiamo ancora tanta voglia. Siamo felici della partita di stasera. Siamo arrivati in finale di Champions e secondi a un punto poi si parla di stagione fallimentare, ma una squadra fallita e giocatori finiti non arrivano in finale di Champions e seconda a un punto. La squadra c'è la voglia c'è, il gruppo è sano, i nuovi ci hanno dato carica. Siamo felici di essere rimasti qua e speriamo di fare bene quest'anno".
