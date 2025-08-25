Thuram: “Gran modo di iniziare la stagione. Quello che è successo l’anno scorso…”

FC Inter 1908
Ecco le parole di Thuram, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il post partita di Inter-Torino 5-0
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Torino 5-0, Marcus Thuram ha parlato così del match di San Siro:

"Questa vittoria ci permette di iniziare bene la stagione, era importante non prendere gol. E' una buona prima partita, non siamo ancora al 100% ma lo diventeremo"

"Quello che è successo l'anno scorso rimane all'anno scorso, oggi vogliamo fare bene per l'Inter"

"Sono felice che mio fratello sia allo stadio, è venuto come fratello e non come giocatore della Juventus. Lo amo da morire"

