Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Torino 5-0, Marcus Thuram ha parlato così del match di San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Thuram: “Gran modo di iniziare la stagione. Quello che è successo l’anno scorso…”
news
Thuram: “Gran modo di iniziare la stagione. Quello che è successo l’anno scorso…”
Ecco le parole di Thuram, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il post partita di Inter-Torino 5-0
"Questa vittoria ci permette di iniziare bene la stagione, era importante non prendere gol. E' una buona prima partita, non siamo ancora al 100% ma lo diventeremo"
"Quello che è successo l'anno scorso rimane all'anno scorso, oggi vogliamo fare bene per l'Inter"
"Sono felice che mio fratello sia allo stadio, è venuto come fratello e non come giocatore della Juventus. Lo amo da morire"
© RIPRODUZIONE RISERVATA