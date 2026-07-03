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Batistuta: “Sarà ancora Francia-Argentina. Lautaro? Se fa bene, giusto che giochi. Alvarez…”

Batistuta: “Sarà ancora Francia-Argentina. Lautaro? Se fa bene, giusto che giochi. Alvarez…” - immagine 1
Nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Gabriel Omar Batistuta, ex di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato anche di Argentina e Lautaro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Gabriel Omar Batistuta, ex di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato anche di Argentina e Lautaro Martinez. Ecco le sue dichiarazioni:

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Cosa colpisce di questa Argentina?

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«Che i ragazzi, anche se sono campioni del mondo, sono venuti qui come se non avessero vinto nulla. Questo è difficile da fare nel calcio».

Qual è il segreto di Scaloni?

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«La squadra con lui sta bene. Diciamo la verità, questo è calcio, non bisogna studiare come per andare sulla luna. Se allenatore e squadra hanno un buon rapporto, è una grande conquista: tutti seguiranno le sue idee. E Scaloni ci sta riuscendo».

A volte però scegliere non è facile. Lautaro o Alvarez? Lautaro non merita di continuare a giocare?

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«Se sta facendo bene, è giusto che giochi, vero. Certo, anche Julian Alvarez è fortissimo e meriterebbe perché è campione del mondo. È inevitabile: se togli uno dei due, sembra ingiusto in ogni caso. Decide Scaloni».

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Facile facile: chi vince?

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«Da due anni dico che la finale sarà ancora Francia-Argentina e non cambio idea. L’ho detto anche a Telemundo, per cui commento le partite: mi trovo molto bene, sono bravi e mi godo il Mondiale».

La Francia sembra ancora più forte: serviranno altri miracoli del Dibu Martinez.

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«Tutti ricordano le parate del Dibu ma dimenticano che nel primo tempo l’Argentina ha passeggiato».

Ultima domanda, il classico argentino: Messi ha superato Maradona?

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«Ehi, mi avevano detto che era un’intervista seria, non banale. La verità è che questa domanda ce la facciamo anche noi... e non abbiamo una risposta».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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