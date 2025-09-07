FC Inter 1908
Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Bava, professore ordinario in Economia aziendale all’Università di Torino, giudica il mercato della Juve
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Bava, professore ordinario in Economia aziendale all’Università di Torino, giudica il mercato della Juve rispetto alle concorrenti. "Penso a come si sono mosse Inter e Milan: i fondi fanno ragionamenti diversi rispetto alle proprietà. Per loro, rispetto alla Juve, il bilancio è stato messo in cima ad ogni pensiero. Anche davanti alla competitività".

Poi c’è Il tema del Fair Play Finanziario, sviscerato da Comolli prima dei sorteggi di Champions League. Come si pone la Juve di fronte a questo argomento?

«Penso che Comolli abbia voluto nascondere dietro l’Uefa una scelta - legittima - della proprietà su alcune cessioni, in particolare quelle di Savona e Mbangula. Nei prossimi due anni il costo della rosa dovrà essere ridotto, ma non per i paletti del FFP, bensì per consentire il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato dalla proprietà: l’utile. Così facendo i costi non potranno automaticamente superare il 70% dei ricavi. Cioè, la Juve farebbe molto meglio di così. E poi l’obiettivo del 2027 l’ha stabilito la proprietà, non certo l’Uefa. Se poi la Juve si rendesse conto di non potercela fare, può tranquillamente rimandare il discorso al 2028 o al 2029. La stella polare, però, resta quella».

(Tuttosport)

