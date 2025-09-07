Il centrocampista francese racconta le sue sensazioni sulla stagione appena cominciata: "Corsa salvezza complicata"

Michel Adopo, centrocampista del Cagliari, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport: "Non conoscevo la Sardegna, è un posto fantastico. La gente sorride. In Francia sembra che nessuno abbia tempo, corrono tutti".

L'impatto con Pisacane?

"C'è un ottimo ambiente. Il mister mi chiede di difendere e attaccare. Vorrebbe che fossi un uomo di equilibrio del centrocampo, un po' come Anguissa nel Napoli e, soprattutto, Ederson nell'Atalanta".

Come vedi la corsa salvezza?

"Lunga, complicata. Stiamo lavorando sodo, dobbiamo essere aggressivi e veloci. Siamo un bel gruppo, diremo la nostra. Col Parma sfida importante".

E per lo scudetto?

"Dico Inter, è fortissima".