Fabio Bazzani, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "La Juve arriva molto bene a questa Champions, arrivi già con buone certezze. Vedi che c'è una squadra, un contesto che lavora bene, ha uno spirito unito. Ci va convinta, non ci va come una squadra con lavori in corso. Ha trovato una strada e affronta la Champions con fiducia. Incontererà squadre più forti ma può fare bene. E anche il Napoli, con Conte che predica umiltà. E così ha costruito una squadra porfonda, anche nelle alternative. L'Inter ha il vissuto migliore, ma stiamo vedendo che in questa transizione è partita con qualche fragilità, anche se episodica. Ma se ritrova le sue certezze, farà bene. L'Atalanta mi sembra più di rincorsa, giocherà più spensierata ma è indietro rispetto alle altre".