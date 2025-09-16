Intervistato da TMW, Nicolas Spolli, ex difensore del Catania, è tornato su quanto accaduto allo Stadium tra Juventus e Inter

"Sia Inter che Juve saranno protagoniste per vincere lo Scudetto. Nonostante il risultato di sabato ritengo che i nerazzurri siano forti, possono giocarcela con tutti".