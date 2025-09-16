Intervistato da TMW, Nicolas Spolli, ex difensore del Catania, è tornato su quanto accaduto allo Stadium tra Juventus e Inter sabato pomeriggio:
Spolli: “Juve e Inter saranno protagoniste per lo scudetto. Credo che i nerazzurri…”
Intervistato da TMW, Nicolas Spolli, ex difensore del Catania, è tornato su quanto accaduto allo Stadium tra Juventus e Inter
"Sia Inter che Juve saranno protagoniste per vincere lo Scudetto. Nonostante il risultato di sabato ritengo che i nerazzurri siano forti, possono giocarcela con tutti".
Difese ballerine. Da una parte e dall'altra...
"Quando le partite finiscono così vuol dire che le difese hanno avuto qualche problema. Però meglio per lo spettacolo. Ma la tecnologia aiuta: c’è un po’ di soggezione ad ogni palla che entra in area. I difensori sono intimoriti".
(Fonte: TMW)
