Il portiere svizzero è finito nel mirino della critica dopo alcuni errori e alcune prestazioni al di sotto degli standard

Fabio Alampi Redattore 17 settembre - 04:00

L'ex portiere Luigi Turci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra i temi toccati, anche le critiche rivolte a Yann Sommer: "Non esiste un caso Sommer. Il suo rendimento e la sua credibilità se l'è guadagnata a suon di prestazioni. Ha sbagliato una partita, giuste le critiche, perciò si accettano e si va avanti. Però onestamente Sommer non può essere messo in discussione come portiere. Si può criticare la prestazione ma non il suo valore. Una grande squadra come l'Inter, che ha tantissimi impegni, tutti importanti, ha la necessità di avere il ruolo coperto e avere anche un elemento che sia in grado di garantire le prestazioni".

C'è un momento in cui per un portiere arriva la decisione di cambiarlo?

"Il momento di flessione non può essere basato su tre giornate di campionato. Non può essere considerata un'alternanza solo per una partita giocata male. Se è un periodo sono d'accordo, nessuno ha il posto assicurato. Anche Buffon, dopo il primo errore, aveva il fuoco dentro per riscattarsi. Per me Sommer, fino a qualche settimana fa, non era neanche pensabile che fosse messo in discussione".

L'errore sul 4-3 di cosa è figlio? Dell'indecisione sul gol di Yildiz?

"Non credo. Sommer, essendo più basso, si difende sempre di più coprendosi sulla linea di porta. Un portiere con una struttura fisica diversa sarebbe stato più avanti e avrebbe avuto un margine di errore che lui non ha avuto".