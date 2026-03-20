Fabio Bazzani, ex calciatore e ora opinionista di DAZN, è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto.
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fcinter1908 news interviste Bazzani: “Scudetto? Distanza ampia, dipende sempre tutto dall’Inter. Il Napoli…”
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Bazzani: “Scudetto? Distanza ampia, dipende sempre tutto dall’Inter. Il Napoli…”
L'ex calciatore e ora opinionista di DAZN, è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto
"È chiaro che secondo me è uno spiraglio minimo, minimo, minimo, perché seppur Napoli stia ritrovando giocatori, la distanza rimane ampia su una squadra come l'Inter".
"È altrettanto vero che l'Inter ha delle partite non facilissime, nelle prossime due o tre, quindi il Napoli può provare ad approfittarne e accorciare il gap. Poi se tu mi vuoi chiedere, io dico che dipenderà sempre tutto dall'Inter".
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