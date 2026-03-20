L'ex calciatore e ora opinionista di DAZN, è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto

Fabio Bazzani, ex calciatore e ora opinionista di DAZN, è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto.

"È chiaro che secondo me è uno spiraglio minimo, minimo, minimo, perché seppur Napoli stia ritrovando giocatori, la distanza rimane ampia su una squadra come l'Inter".