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Bazzani: “Scudetto? Distanza ampia, dipende sempre tutto dall’Inter. Il Napoli…”

Bazzani: “Scudetto? Distanza ampia, dipende sempre tutto dall’Inter. Il Napoli…” - immagine 1
L'ex calciatore e ora opinionista di DAZN, è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Fabio Bazzani, ex calciatore e ora opinionista di DAZN, è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto.

"È chiaro che secondo me è uno spiraglio minimo, minimo, minimo, perché seppur Napoli stia ritrovando giocatori, la distanza rimane ampia su una squadra come l'Inter".

Bazzani: “Scudetto? Distanza ampia, dipende sempre tutto dall’Inter. Il Napoli…”- immagine 2

"È altrettanto vero che l'Inter ha delle partite non facilissime, nelle prossime due o tre, quindi il Napoli può provare ad approfittarne e accorciare il gap. Poi se tu mi vuoi chiedere, io dico che dipenderà sempre tutto dall'Inter".

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