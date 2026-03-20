Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni in vista di Fiorentina-Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Braglia: “L’Inter deve stare attenta alla Fiorentina, i viola sono fuori dal loop negativo”
news
Braglia: “L’Inter deve stare attenta alla Fiorentina, i viola sono fuori dal loop negativo”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni in vista di Fiorentina-Inter
Napoli, attacco al secondo posto?—
"Sì, vedo il sorpasso momentaneo sul Milan. Bisogna poi vedere se il Milan ripeterà la partita di Roma o meno. Al di là di tutto, il Napoli per me arriva secondo. Con il rientro degli infortunati è molto più in palla rispetto al Milan".
La Fiorentina può creare problemi all'Inter?—
"Già qualche rientro lo avrà l'Inter. Se rientra anche Calhanoglu, qualche timore in più la Fiorentina potrebbe averlo. Detto che se la Viola è fuori dal loop negativo, anche l'Inter deve stare attenta".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA