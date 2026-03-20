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Braglia: “L’Inter deve stare attenta alla Fiorentina, i viola sono fuori dal loop negativo”

Inter Chivu
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni in vista di Fiorentina-Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni in vista di Fiorentina-Inter:

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Napoli, attacco al secondo posto?

—  

"Sì, vedo il sorpasso momentaneo sul Milan. Bisogna poi vedere se il Milan ripeterà la partita di Roma o meno. Al di là di tutto, il Napoli per me arriva secondo. Con il rientro degli infortunati è molto più in palla rispetto al Milan".

Inter Chivu
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La Fiorentina può creare problemi all'Inter?

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"Già qualche rientro lo avrà l'Inter. Se rientra anche Calhanoglu, qualche timore in più la Fiorentina potrebbe averlo. Detto che se la Viola è fuori dal loop negativo, anche l'Inter deve stare attenta".

(Fonte: TMW Radio)

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