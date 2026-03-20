Intervistato da TMW, Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al cammino delle italiane in Champions League:
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D’Agostino: “A ora nemmeno l’Inter può competere ad alti livelli in Europa. Il motivo è che…”
Champions da dimenticare per le italiane: solo l'Inter può competere ad alti livelli?—
"In questo momento neanche l'Inter, per un semplice motivo. Siamo arrivati al punti di avere un campionato che non è più allenante per competere con le squadre più forti d'Europa. Il ritmo della Serie A non ti consente di essere già allenato per affrontare le squadre europee, che invece hanno un ritmo totalmente diverso. Quando affronti avversarie che in ogni reparto hanno giocatori in grado di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica, raggiungendo anche certe velocità, alla lunga non conta solo la caratura tecnica, che in Italia scarseggia sempre di più. Conta anche il ritmo e le italiane non sono all'altezza".
Dopo questa giornata ci sarà la sosta. Come arriva l'Italia a questi playoff?—
"Parlo da tifoso e dico che ci arriviamo con paura e preoccupazione. Questo perché sono quasi 12 anni che non ci qualifichiamo al Mondiale. Giocare ancora i playoff ci mette paura. Spero non capiti lo stesso a chi andrà in campo. Mi dispiace molto aver paura, con tutto il rispetto, di Irlanda del Nord, Bosnia e Galles. Siamo arrivati al punti di avere timore di Nazionali che anni fa potevano giocare contro di noi solo in amichevole".
(Fonte: TMW)
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