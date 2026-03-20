Champions da dimenticare per le italiane: solo l'Inter può competere ad alti livelli?

"In questo momento neanche l'Inter, per un semplice motivo. Siamo arrivati al punti di avere un campionato che non è più allenante per competere con le squadre più forti d'Europa. Il ritmo della Serie A non ti consente di essere già allenato per affrontare le squadre europee, che invece hanno un ritmo totalmente diverso. Quando affronti avversarie che in ogni reparto hanno giocatori in grado di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica, raggiungendo anche certe velocità, alla lunga non conta solo la caratura tecnica, che in Italia scarseggia sempre di più. Conta anche il ritmo e le italiane non sono all'altezza".