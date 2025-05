Gianfranco Bedin, una delle colonne della “Grande Inter” di Helenio Herrera, intervistato da Il Gazzettino parla della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato a Monaco. Inoltre l'ex giocatore ricorda il suo periodo in nerazzurro. "Il Paris ha la mentalità italiana, sa come affrontarci, sarà una partita molto difficile, ma l'Inter ha battuto Monaco e Barcellona e sa come fare. Una partita che va giocata con la testa e con tanto cuore, è la competizione stessa che ti porta a dare tutto: aspetti già di arrivare in finale perché sei l'Inter e quello è il tuo percorso. Sono fiducioso, me la preparo mentalmente, tanti anni col Mago a qualcosa sono serviti. E se sfoglio il quadernetto lasciatomi da Herrera ci trovo anche il risultato!".