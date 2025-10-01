FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Breda: “Chivu? La sua Inter ha questa differenza rispetto a Inzaghi. Esposito e Bonny…”

news

Breda: “Chivu? La sua Inter ha questa differenza rispetto a Inzaghi. Esposito e Bonny…”

Breda: “Chivu? La sua Inter ha questa differenza rispetto a Inzaghi. Esposito e Bonny…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto Breda, allenatore, ha analizzato la vittoria dell'Inter a San Siro in Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto Breda, allenatore, ha analizzato la vittoria dell'Inter a San Siro in Champions League contro lo Slavia Praga:

Breda: “Chivu? La sua Inter ha questa differenza rispetto a Inzaghi. Esposito e Bonny…”- immagine 2

E' nata l'Inter di Chivu?

—  

"Sta portando avanti l'Inter dello scorso anno, provando a fare anche qualcosa di diverso. La voglia di andare a pressare gli altri è qualcosa di differente. Non è facile, perché è un gruppo che comanda il gioco con la palla, lui chiede di stare sempre al massimo e lavorare con più campo alle spalle. Ci vuole tempo e credo che sia meglio poi trovare un compromesso. Credo che debba iniziare anche a mettere qualcosa di diverso, di suo".

Breda: “Chivu? La sua Inter ha questa differenza rispetto a Inzaghi. Esposito e Bonny…”- immagine 3
Getty

Sorpreso da Pio Esposito?

—  

"Lui e Bonny sono i due attaccanti che non c'entravano niente con la categoria. Hanno scelto il meglio, poi servirà un adattamento, non è un contesto semplice l'Inter, perché è una piazza importante e poi davanti ci sono Lautaro e Thuram, coppia affiatata. Fare qualche gol darebbe una mano. Se l'Inter avesse Pio Esposito lo scorso anno, forse avrebbe qualche trofeo in più in bacheca".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Conte: “Formazione? Gara preparata in neanche una giornata. Milinkovic? Non...
Zazzaroni: “L’Inter è fortissima, Chivu è intelligente e ha portato serenità. Per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA