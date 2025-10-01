"Sta portando avanti l'Inter dello scorso anno, provando a fare anche qualcosa di diverso. La voglia di andare a pressare gli altri è qualcosa di differente. Non è facile, perché è un gruppo che comanda il gioco con la palla, lui chiede di stare sempre al massimo e lavorare con più campo alle spalle. Ci vuole tempo e credo che sia meglio poi trovare un compromesso. Credo che debba iniziare anche a mettere qualcosa di diverso, di suo".

Sorpreso da Pio Esposito?

"Lui e Bonny sono i due attaccanti che non c'entravano niente con la categoria. Hanno scelto il meglio, poi servirà un adattamento, non è un contesto semplice l'Inter, perché è una piazza importante e poi davanti ci sono Lautaro e Thuram, coppia affiatata. Fare qualche gol darebbe una mano. Se l'Inter avesse Pio Esposito lo scorso anno, forse avrebbe qualche trofeo in più in bacheca".