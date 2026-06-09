Pio Esposito, il prossimo anno può avere spazio in più nell'Inter?

"Sì, se lo sta guadagnando sul campo. E' uno che lavora tanto sul campo, prima e dopo l'allenamento. Sarà durissima ma è giusto che impari da certi campioni. La cattiveria che può vedere da Lautaro e altri dall'Inter è unica. Lui può diventare un grande giocatore all'Inter. Tra qualche anno può prendere in mano l'attacco dell'Inter e della Nazionale".