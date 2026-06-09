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Bellucci: “Esposito si sta guadagnando più spazio all’Inter, può diventare un top”

Bellucci: “Esposito si sta guadagnando più spazio all’Inter, può diventare un top” - immagine 1
Ai microfoni di TMW Radio, Claudio Bellucci, ex attaccante, ha parlato anche di Pio Esposito, pronto a una stagione da vero protagonista
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Ai microfoni di TMW Radio, Claudio Bellucci, ex attaccante, ha parlato anche di Pio Esposito, pronto a una stagione da vero protagonista con la maglia dell'Inter:

Bellucci: “Esposito si sta guadagnando più spazio all’Inter, può diventare un top”- immagine 2
Screen TV

Pio Esposito, il prossimo anno può avere spazio in più nell'Inter?

Inter Esposito Italia
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"Sì, se lo sta guadagnando sul campo. E' uno che lavora tanto sul campo, prima e dopo l'allenamento. Sarà durissima ma è giusto che impari da certi campioni. La cattiveria che può vedere da Lautaro e altri dall'Inter è unica. Lui può diventare un grande giocatore all'Inter. Tra qualche anno può prendere in mano l'attacco dell'Inter e della Nazionale".

(Fonte: TMW Radio)

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