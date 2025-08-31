Intervistato da SportWeek, Antonio Benarrivo ha detto la sua sulla lotta scudetto. Ecco chi vede favorito ai nastri di partenza l'ex giocatore del Parma: "Credo che il Napoli di Conte sia la squadra da battere. Antonio può ripetersi e aprire un ciclo vincente. Hanno comprato tanto e bene, sono una corazzata. Subito dietro vedo l’Inter di Chivu che, per forza dell’organico e profondità della rosa, potrà insidiare il primo posto. Poi il Milan di Allegri, che ha tanta voglia di tornare grande e non farà le coppe".
Benarrivo: “Napoli la squadra da battere. Hanno comprato tanto e bene. L’Inter di Chivu…”
E per la corsa Champions?—
«Direi la Juve. Ha storia e nomi per fare bene e tornare a essere protagonista. Occhio anche alla Fiorentina, Pioli mi piace molto e può fare bene. Attenzione anche a Gasperini, che però con la Roma prevedo un filo indietro almeno all’inizio».
(SportWeek)
