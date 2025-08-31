Intervistato da SportWeek, Antonio Benarrivo ha detto la sua sulla lotta scudetto. Ecco chi vede favorito ai nastri di partenza l'ex giocatore del Parma: "Credo che il Napoli di Conte sia la squadra da battere. Antonio può ripetersi e aprire un ciclo vincente. Hanno comprato tanto e bene, sono una corazzata. Subito dietro vedo l’Inter di Chivu che, per forza dell’organico e profondità della rosa, potrà insidiare il primo posto. Poi il Milan di Allegri, che ha tanta voglia di tornare grande e non farà le coppe".