FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Trezeguet: “Napoli favorito anche per gli acquisti fatti. Ma l’Inter vuole la rivincita”

news

Trezeguet: “Napoli favorito anche per gli acquisti fatti. Ma l’Inter vuole la rivincita”

Trezeguet: “Napoli favorito anche per gli acquisti fatti. Ma l’Inter vuole la rivincita” - immagine 1
Intervistato da La Repubblica, l'ex bomber della Juve ha parlato del campionato italiano e delle favorite per la vittoria finale
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da La Repubblica, l'ex bomber della Juve David Trezeguet ha parlato del campionato italiano e delle favorite per la vittoria finale:

Chi sono le favorite in campionato?

«Il Napoli perché ha vinto l’ultimo scudetto e ha fatto acquisti mirati come De Bruyne. L’Inter è una squadra solida, che sa cosa bisogna fare per arrivare fino in fondo. E poi vorrà prendersi una rivincita. Tutte le altre sono da verificare».

Trezeguet: “Napoli favorito anche per gli acquisti fatti. Ma l’Inter vuole la rivincita”- immagine 2
Getty Images

Compresa la Juventus del suo ex compagno Tudor?

«L’ho conosciuto come giocatore, non come allenatore. Però a Marsiglia ha fatto un percorso interessante. Adesso è arrivato nella società più importante che abbia mai allenato».

Leggi anche
Trezeguet: “Napoli favorito anche per gli acquisti fatti. Ma l’Inter vuole la...
Lombardi: “Ausilio colonna Inter, penso resterà a Milano. Lookman…

© RIPRODUZIONE RISERVATA