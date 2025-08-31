Intervistato da La Repubblica, l'ex bomber della Juve David Trezeguet ha parlato del campionato italiano e delle favorite per la vittoria finale:
Trezeguet: “Napoli favorito anche per gli acquisti fatti. Ma l’Inter vuole la rivincita”
Intervistato da La Repubblica, l'ex bomber della Juve ha parlato del campionato italiano e delle favorite per la vittoria finale
Chi sono le favorite in campionato?
«Il Napoli perché ha vinto l’ultimo scudetto e ha fatto acquisti mirati come De Bruyne. L’Inter è una squadra solida, che sa cosa bisogna fare per arrivare fino in fondo. E poi vorrà prendersi una rivincita. Tutte le altre sono da verificare».
Compresa la Juventus del suo ex compagno Tudor?
«L’ho conosciuto come giocatore, non come allenatore. Però a Marsiglia ha fatto un percorso interessante. Adesso è arrivato nella società più importante che abbia mai allenato».
