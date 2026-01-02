FC Inter 1908
Rafa Benitez, allenatore oggi al Panathinaikos, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica: ecco le sue parole
Marco Astori
Marco Astori 

Il Napoli è riuscito a vincere due scudetti in 3 anni. Se l'aspettava?

«Sì e no. Sì, perché hanno quella stabilità di cui un club ha bisogno, una buona rosa e un bravo tecnico, che sa valorizzare i giocatori. No, perché rivali come Inter, Juventus o Milan hanno il livello per vincere lo scudetto. Per questo ciò che sta facendo il Napoli ha grande valore».

Quest'anno in testa c'è l'Inter, un altro club che lei ha allenato e conosce bene. Come finisce?

«È presto per dirlo. Le squadre di vertice hanno ottime rose e i titoli si vincono negli ultimi dieci turni».

La chiamano il Re di Coppe per i 13 trofei vinti. Perché in Europa le squadre italiane non vincono più?

«Tornerete a vincere, ne sono sicuro. Avete buone squadre e allenatori. La difficoltà è che molti grandi club europei hanno tanti soldi e possono permettersi i migliori giocatori, ma l'Italia si rialzerà e tornerà protagonista».

