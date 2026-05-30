FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Benitez: “Chivu? All’Inter non lo vedevo come allenatore. Ma è intelligente e la squadra…”

news

Benitez: “Chivu? All’Inter non lo vedevo come allenatore. Ma è intelligente e la squadra…”

Benitez: “Chivu? All’Inter non lo vedevo come allenatore. Ma è intelligente e la squadra…” - immagine 1
Intervistato nella pancia della Puskás Aréna, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Intervistato nella pancia della Puskás Aréna di Budapest a poche ore dalla finale di Champions League tra PSG e Arsenal, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Benitez: “Chivu? All’Inter non lo vedevo come allenatore. Ma è intelligente e la squadra…”- immagine 2
Getty Images

"Aspetto un'opportunità, dopo aver appena finito l'esperienza al Panathinaikos. Voglio continuare a crescere e a imparare. Io ct dell'Italia? Per me allenare una nazionale può essere un orizzonte futuro, perché dà nuovi stimoli. Se direi di sì? Sicuro. Allegri al Napoli? De Laurentiis è molto furbo e sa che Allegri ha l'esperienza giusta. Dopo Conte non era facile trovare un allenatore di pari livello e lui l'ha trovato. Ci sono tanti allenatori spagnoli giovani che stanno facendo bene, hanno un'ottima metodologia. Fabregas ha fatto bene".

Benitez: “Chivu? All’Inter non lo vedevo come allenatore. Ma è intelligente e la squadra…”- immagine 3
Getty Images

"Chivu? Quando era un mio giocatore, era un calciatore intelligente, ma non lo avevo visto come allenatore. All'inizio si diceva che non aveva esperienza. Ma se lui è intelligente e la squadra è forte, è più semplice. Se volesse fare cose più strane sarebbe più complicato, ma un allenatore intelligente con una squadra forte può vincere il campionato".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Lukaku: “In Italia le polemiche non mancano mai. Da quando ho lasciato l’Inter non...
Muharemovic: “Inter o Juve? Sono pronto per tutto, ma scelgo io dove andare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA