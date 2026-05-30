Intervistato nella pancia della Puskás Aréna, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni

Marco Macca Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 15:02)

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Intervistato nella pancia della Puskás Aréna di Budapest a poche ore dalla finale di Champions League tra PSG e Arsenal, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Aspetto un'opportunità, dopo aver appena finito l'esperienza al Panathinaikos. Voglio continuare a crescere e a imparare. Io ct dell'Italia? Per me allenare una nazionale può essere un orizzonte futuro, perché dà nuovi stimoli. Se direi di sì? Sicuro. Allegri al Napoli? De Laurentiis è molto furbo e sa che Allegri ha l'esperienza giusta. Dopo Conte non era facile trovare un allenatore di pari livello e lui l'ha trovato. Ci sono tanti allenatori spagnoli giovani che stanno facendo bene, hanno un'ottima metodologia. Fabregas ha fatto bene".

"Chivu? Quando era un mio giocatore, era un calciatore intelligente, ma non lo avevo visto come allenatore. All'inizio si diceva che non aveva esperienza. Ma se lui è intelligente e la squadra è forte, è più semplice. Se volesse fare cose più strane sarebbe più complicato, ma un allenatore intelligente con una squadra forte può vincere il campionato".

(Fonte: Sky Sport)