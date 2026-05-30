In una lunga intervista a Nieuwsblad il belga ha parlato delle polemiche che si sono scatenate a Napoli qualche settimana fa

Gianni Pampinella Redattore 30 maggio - 12:55

La stagione che si è appena conclusa è stata probabilmente la più complicata nella carriera di Romelu Lukaku. Un infortunio nel pre campionato ha tenuto l'ex Inter lontano dai campi diversi mesi. In una lunga intervista a Nieuwsblad, il belga ha parlato delle polemiche che si sono scatenate quando ha deciso di rimanere in Belgio invece che rientrare a Napoli dove il club lo aspettava. "Ho chiamato i membri del consiglio per dire che sarei tornato non appena mi fossi sentito meglio. Il mio corpo aveva bisogno di una pausa".

Ma il Napoli pensava che non rispettaste le regole? — "In Italia il calcio è passione e le polemiche non mancano mai. Da quando ho lasciato l'Inter qualche anno fa, intorno a me non c'è mai stata tranquillità. Non partecipo a queste cose. Lasciate che la gente viva la propria vita, ragazzi. Pfff . Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli: è tutto tranquillo. Non c'è un solo problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto".

Persino Antonio Conte? Il tuo allenatore ha detto di essere rimasto deluso dal fatto che tu non sia passato dal suo ufficio per parlare durante una visita al club ad aprile. — «Lasciate che la stampa parli. Io conosco la verità. L'allenatore ed io abbiamo parlato. Lui mi conosce, sa che sono un vincente e che farei di tutto per dare il massimo. Non sono il tipo di giocatore che accetta passivamente i fatti e intasca lo stipendio senza fare nulla. Non sono fatto così. L'allenatore lo sa. Va tutto bene.»

I media italiani hanno insinuato che stavi cercando di forzare una rottura… — “Sciocchezze. Non ho idea da dove vengano queste cose. Il mio amore per il Napoli rimane immutato. Ho ancora un anno di contratto; nella mia mente, sono un giocatore del Napoli. Se la gente pensa che volessi usare questa situazione come un'opportunità per trasferirmi, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono fatto curare. Tutto qui”

Pensi che il Napoli ti voglia ancora dopo questa telenovela? — "Dovreste chiederlo a loro. Ho avuto una prima stagione fantastica a Napoli, la seconda un po' meno – anche quella è stata una sorpresa per me – ma voglio rivivere quei momenti di successo. Non sto chiedendo di andarmene".

(Nieuwsblad)