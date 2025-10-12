Intervistato da TMW a margine del Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha parlato così a proposito dei nerazzurri:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Benitez: “L’Inter può fare strada in Champions. Chivu credo che farà bene”
news
Benitez: “L’Inter può fare strada in Champions. Chivu credo che farà bene”
Intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha parlato così dei nerazzurri
Il centrocampo del Napoli è il più forte della Serie A?—
"Può essere. Io credo che siamo all'inizio. Stanno facendo molto bene ma vediamo piano piano. Ogni partita può essere diversa ma tutti insieme hanno un centrocampo molto forte".
Chivu?—
"Per capire come è un tuo ex calciatore come allenatore lo devi vedere allenare. Devi vedere come gestisce uno spogliatoio e questo non è facile perché non si può andare dentro nello spogliatoio ma credo che farà bene".
In Champions, fra le italiane, l'Inter è quella che può fare più strada?—
"Credo di sì. L'Inter è arrivata in finale, ad un livello in cui ha bisogno di giocatori che sanno come farlo. Se tu vai a giocare contro PSG o Real Madrid, devi avere giocatori con la mentalità giusta per affrontare queste partite senza paura".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA