Benitez: “L’Inter può fare strada in Champions. Chivu credo che farà bene”

Intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha parlato così dei nerazzurri
Marco Macca
Intervistato da TMW a margine del Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha parlato così a proposito dei nerazzurri:

Il centrocampo del Napoli è il più forte della Serie A?

—  

"Può essere. Io credo che siamo all'inizio. Stanno facendo molto bene ma vediamo piano piano. Ogni partita può essere diversa ma tutti insieme hanno un centrocampo molto forte".

Chivu?

—  

"Per capire come è un tuo ex calciatore come allenatore lo devi vedere allenare. Devi vedere come gestisce uno spogliatoio e questo non è facile perché non si può andare dentro nello spogliatoio ma credo che farà bene".

In Champions, fra le italiane, l'Inter è quella che può fare più strada?

—  

"Credo di sì. L'Inter è arrivata in finale, ad un livello in cui ha bisogno di giocatori che sanno come farlo. Se tu vai a giocare contro PSG o Real Madrid, devi avere giocatori con la mentalità giusta per affrontare queste partite senza paura".

(Fonte: TMW)

