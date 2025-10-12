Benitez: “L’Inter può fare strada in Champions. Chivu credo che farà bene”

Intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha parlato così dei nerazzurri

Intervistato da TMW a margine del Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, ha parlato così a proposito dei nerazzurri:

"Può essere. Io credo che siamo all'inizio. Stanno facendo molto bene ma vediamo piano piano. Ogni partita può essere diversa ma tutti insieme hanno un centrocampo molto forte".

Chivu?

"Per capire come è un tuo ex calciatore come allenatore lo devi vedere allenare. Devi vedere come gestisce uno spogliatoio e questo non è facile perché non si può andare dentro nello spogliatoio ma credo che farà bene".