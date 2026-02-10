"Presi un aereo con papà per conoscere i dirigenti del settore giovanile. Sul volo di ritorno lui mi chiese: ‘Ti è piaciuta Milano?’. Io gli dissi di no. E lui: ‘Neanche a me’. La verità è che ero ancora un ragazzino, mi avevano condizionato il freddo e la pioggia incontrati subito in città. E se avessi accettato l’Inter, comunque, si sarebbe dovuta trasferire al Nord tutta la famiglia”.