Bentivegna, attaccante classe 1996, a La Gazzetta dello Sport ha raccontato anche quando disse no all'Inter
Accursio Bentivegna, attaccante ora in forza alla Casertana, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del suo no all'Inter in tenera età.

"Presi un aereo con papà per conoscere i dirigenti del settore giovanile. Sul volo di ritorno lui mi chiese: ‘Ti è piaciuta Milano?’. Io gli dissi di no. E lui: ‘Neanche a me’. La verità è che ero ancora un ragazzino, mi avevano condizionato il freddo e la pioggia incontrati subito in città. E se avessi accettato l’Inter, comunque, si sarebbe dovuta trasferire al Nord tutta la famiglia”.

Ripeterebbe la scelta?

"Sì, perché ciò ha significato entrare nel Palermo. La mia squadra del cuore, quella che mi ha fatto esordire in A".

Tornerebbe a Palermo?

"Magari. È casa mia, dopotutto: ci siamo andati vicini quando c’era Baldini, ma io ero alla Juve Stabia e non mi fecero muovere da lì".

