Buffon: “Grande rivalità con l’Inter? Per me no. Tra Ronaldo e CR7…”
-La tua grande rivalità è stata con l'Inter?
No, è stata con me stesso. Alla fine, a volte non mi apprezzavo, mi odiavo, mi incavolavo, e a volte mi piacevo. Pretendevo molto da me stesso convinto com'ero che facendo del mio meglio potevo aiutare la mia squadra.
-Che giocatore era Ronaldo il fenomeno?
È stato un rivale, non un avversario. Gli riconoscevi una sportività fuori dal comune, una serenità nell'affrontare gli eventi che era sconcertante e una classe che all'epoca non si era vista in nessun campo di calcio. Aveva tutto perché tutti quanti, pure gli avversari gli volessero bene.
-E Cristiano Ronaldo?
Mi ha segnato ad ogni partita che ci ho giocato contro. Era un avversario che non ti faceva dormire sereno la notte prima ed aveva una ferocia e una cattiveria e una rapidità nei cinque metri, mai visti a nessuno. Un animale d'area da rigore, con la cattiveria di chi vuole uccidere. Un predatore, non ho visto spesso questa cattiveria in nessuno. Il Fenomeno è stato il precursore di un calcio che da lui in poi è cambiato. CR7 è stato imparagonabile e imbattibile per come ha saputo trasformarsi negli anni, migliorarsi fisicamente con il lavoro e ha una longevità di carriera e numeri impressionanti. Il fenomano è stato condizionato da un infortunio. Se avesse giocato 25 anni anziché 10-15 anni sarebbe stato inarrivabile.
