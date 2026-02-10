FC Inter 1908
Buffon: “Grande rivalità con l’Inter? Per me no. Tra Ronaldo e CR7…”

Buffon: “Grande rivalità con l’Inter? Per me no. Tra Ronaldo e CR7…” - immagine 1
L'ex portiere bianconero ha partecipato a Cult, programma di DAZN, e ha detto la sua a proposito dei due giocatori
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Gigi Buffon, su DAZN, nella puntata di 'Cult' ha parlato anche di Inter-Juve, il prossimo big match in programma il 14 febbraio alle 20.45.

-La tua grande rivalità è stata con l'Inter? 

No, è stata con me stesso. Alla fine, a volte non mi apprezzavo, mi odiavo, mi incavolavo, e a volte mi piacevo. Pretendevo molto da me stesso convinto com'ero che facendo del mio meglio potevo aiutare la mia squadra. 

Buffon: “Grande rivalità con l’Inter? Per me no. Tra Ronaldo e CR7…”- immagine 2
Cult DAZN

-Che giocatore era Ronaldo il fenomeno? 

È stato un rivale, non un avversario. Gli riconoscevi una sportività fuori dal comune, una serenità nell'affrontare gli eventi che era sconcertante e una classe che all'epoca non si era vista in nessun campo di calcio. Aveva tutto perché tutti quanti, pure gli avversari gli volessero bene. 

Buffon: “Grande rivalità con l’Inter? Per me no. Tra Ronaldo e CR7…”- immagine 3
Getty Images

-E Cristiano Ronaldo? 

Mi ha segnato ad ogni partita che ci ho giocato contro. Era un avversario che non ti faceva dormire sereno la notte prima ed aveva una ferocia e una cattiveria e una rapidità nei cinque metri, mai visti a nessuno. Un animale d'area da rigore, con la cattiveria di chi vuole uccidere. Un predatore, non ho visto spesso questa cattiveria in nessuno. Il Fenomeno è stato il precursore di un calcio che da lui in poi è cambiato. CR7 è stato imparagonabile e imbattibile per come ha saputo trasformarsi negli anni, migliorarsi fisicamente con il lavoro e ha una longevità di carriera e numeri impressionanti. Il fenomano è stato condizionato da un infortunio. Se avesse giocato 25 anni anziché 10-15 anni sarebbe stato inarrivabile. 

(Fonte: DAZN)

