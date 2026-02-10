Visita speciale ad Appiano Gentile: Vincenzo Montella, ct della Turchia, si è presentato al centro sportivo dell'Inter per parlare di persona con Hakan Calhanoglu in vista dei playoff per il Mondiale e fare il punto sulle sue condizioni. Sky Sport lo ha intercettato all'uscita: "Sto facendo il giro, si avvicinano le convocazioni per il playoff. Sempre una grande accoglienza, è stato molto piacevole ritrovare Chivu. Eravamo compagni di squadra, c'era un grande rapporto che è rimasto tutt'ora. Gli auguro veramente il meglio, è un ragazzo per bene, sta dimostrando di essere un grande allenatore, di un'intelligenza fuori misura. Sicuramente farà molto bene".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Montella: “Chivu grande allenatore, intelligenza fuori misura. Su Calhanoglu…”
news
Montella: “Chivu grande allenatore, intelligenza fuori misura. Su Calhanoglu…”
Il ct della Turchia si è recato ad Appiano Gentile per valutare le condizioni del centrocampista dell'Inter
"Yildiz e Calhanoglu? In Nazionale molto dipende da come arrivano questi calciatori, soprattutto i più importanti, è necessario che arrivino nelle migliori condizioni. Incrociamo le dita, mi auguro che sia così".
"Inter-Juventus? Sempre un classico, un derby d'Italia che ha il suo fascino e che regala sempre grandi emozioni, come all'andata. Credo che sarà un spettacolo, al di là del risultato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA