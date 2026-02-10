Visita speciale ad Appiano Gentile: Vincenzo Montella, ct della Turchia, si è presentato al centro sportivo dell'Inter per parlare di persona con Hakan Calhanoglu in vista dei playoff per il Mondiale e fare il punto sulle sue condizioni. Sky Sport lo ha intercettato all'uscita: "Sto facendo il giro, si avvicinano le convocazioni per il playoff. Sempre una grande accoglienza, è stato molto piacevole ritrovare Chivu. Eravamo compagni di squadra, c'era un grande rapporto che è rimasto tutt'ora. Gli auguro veramente il meglio, è un ragazzo per bene, sta dimostrando di essere un grande allenatore, di un'intelligenza fuori misura. Sicuramente farà molto bene".