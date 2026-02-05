Tommaso Turci, bordocampista DAZN, intervenuto a "Tutti in the Box", ha parlato così di Yanis Massolin , nuovo acquisto futuribile a centrocampo dell'Inter: "Chiunque ha guardato Massolin giocare una partita da vicino, ha visto un giocatore che con la Serie B non c'entra nulla.

E' oggettivamente oltremodo tecnico e forte per la categoria: è un gigante che scherza coi mortali. Poi un conto è determinare in Serie B, un altro è farlo in Serie A e in una squadra come l'Inter. Se starà in prima squadra? La sensazione è che in questi cinque mesi lui debba fare uno step ulteriore a livello realizzativo: deve incrementare il bottino di gol e assist.