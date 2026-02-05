"I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando”
news
Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando”
La risposta di Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, sul possibile ritorno di Totti alla Roma: "I Friedkin ci stanno pensando"
Ha risposto così Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, sul possibile ritorno di Totti in società come dirigente in un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda su Sky Sport.
Tra le parti, infatti, sarebbero in corso dei dialoghi per capire quale ruolo potrebbe ricoprire l'ex capitano giallorosso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA