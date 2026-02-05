FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando”

news

Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando”

Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando” - immagine 1
La risposta di Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, sul possibile ritorno di Totti alla Roma: "I Friedkin ci stanno pensando"
Matteo Pifferi Redattore 

"I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma".

Ha risposto così Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, sul possibile ritorno di Totti in società come dirigente in un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda su Sky Sport.

Tra le parti, infatti, sarebbero in corso dei dialoghi per capire quale ruolo potrebbe ricoprire l'ex capitano giallorosso.

Leggi anche
Nani: “Mlacic? Trattativa complicata, c’erano grandissimi club. Era il nostro primo...
Del Piero: “Non sono d’accordo con Rabiot. Potrebbe esserci anche la Juve per lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA