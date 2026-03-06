Nelle ultime due trasferte, Alessandro Bastoni è stato ricoperto di fischi: di questo fatto ha parlato Beppe Bergomi

Nelle ultime due trasferte, Alessandro Bastoni è stato ricoperto di fischi dai tifosi avversari, ancora a causa di quanto accaduto con Pierre Kalulu in Inter-Juventus del 14 febbraio. Di questo fatto ha parlato Beppe Bergomi , intervistato da Il Giornale.

"Lui si sta comportando bene, condivido le parole di Kolarov, che dopo Lecce gli ha detto “hai giocato da campione”. Paga quello che ha fatto, l’esultanza più della simulazione, ma credo anche che il fatto di giocare nell’Inter, nella squadra in testa alla classifica, l’ha portato più al centro dell’attenzione.

Lo conosco, so che ragazzo è. Ha sbagliato e chiesto scusa. Io sono un credente, per me doveva finire lì. Però capisco che ciascuno è libero di fare ciò che ritiene giusto, quindi anche di fischiare", ha detto lo Zio.