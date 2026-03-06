Intervistato dal Messaggero, l'ex portiere della Juve e della Nazionale ha parlato del caso Bastoni e dei fischi verso il difensore dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 09:02)

Intervistato dal Messaggero, l'ex portiere della Juve e della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha parlato del caso Bastoni e dei fischi verso il difensore dell'Inter

Siamo nel mese degli spareggi per il Mondiale. La parola che prevale è ansia?

«No, domina "fiducia". ". La parola è fiducia. Fiducia proprio totale. Per poter analizzare certi momenti la prima cosa da fare è estraniarsi dal contesto e fare delle analisi come se tu fossi una persona terza. Trovare la lucidità per analizzare la situazione».

Ovvero?

«Prendiamo carta e penna e buttiamo giù i nomi della squadra dell'Italia: siamo un gruppo ultra competitivo per dei livelli superiori a quelli che possono essere uno spareggio e quindi il sapere che andremo a giocare un playoff con gente come Donnarumma, come Dimarco, come Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Retegui, Kean, Pio Esposito, cavolo dico, come fa l'Italia a non passare? Cioè, faccio fatica. Poi magari potrà pure capitare per la terza volta. Però almeno arriverò lì in un modo sereno e so che questa è la verità. Poi il campo ci potrà smentire perché lì può accadere tantissimo altro».

Il caso Bastoni.

«Ci siamo sentiti. Ho trovato il tutto un po' eccessivo, la cosa andrà inevitabilmente scemando. Ha chiesto scusa, sta pagando ma molto più di quelle che sono le sue colpe».

Che ne pensa del Var che non mette mai d'accordo nessuno?

«Inter-Juve è stata la conferma che il Varè imprescindibile e ci si rende conto che deve intervenire proprio su questioni come quella di Kalulu. Come si fa a non poter intervenire su un errore cosi grave? Chi può aver concepito una cosa del genere? E una procedura che ti fa andar fuori di testa. Se eviti un errore enorme fai del bene al gioco del calcio, non il contrario. Anche sui contatti c'è qualcosa da rivedere: non c'è fallo ad ogni tocco. Chi ha giocato al calcio può aiutare gli arbitri. Ci deve essere un confronto tra le parti. Se si fischia ad ogni contatto, il giocatore lo capisce subito quindi non ti aiuterà e si butterà a terra».