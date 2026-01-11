L'ex difensore nerazzurro ha analizzato i temi principali della super sfida in programma questa sera a San Siro

Fabio Alampi Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 09:56)

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il big match tra i nerazzurri e il Napoli in programma questa sera a San Siro: "È favorita l'Inter, gioca in casa e qualitativamente è più forte, al netto degli scontri diretti. A Torino ha preso la Juve ha pallonate, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio. Ha avuto anche sfortuna.

Il cambio di passo di Chivu è silenzioso. Chi vede le partite se ne accorge che qualcosa è cambiato. È una squadra riconoscibile, fluida. Crea tanto, tantissimo, e lui è entrato nella testa dei giocatori. Non ho mai avuto dubbi perchè so che uomo è.

Per me gli uomini decisivi saranno Thuram e Hojlund. Stravedo per Marcus, lui e Lautaro danno un senso e un'anima al gioco offensivo dell'Inter. Hojlund mi ha impressionato in Supercoppa. Difende palla, lotta, corre, segna. È moderno, completo, tosto da marcare, avete visto col MIlan a Riad? Uno così sposta la squadra".