Il centrocampista turco racconta i suoi inizi nel calcio e le qualità principali, affinate nel corso degli anni

Fabio Alampi Redattore 11 gennaio - 10:15

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è il protagonista del Matchday Programme odierno: "La mia passione è nata da mio padre che mi ha trasmesso i valori e l'amore per questo sport. Ho iniziato a giocare a calcio da bambino, per strada insieme ai miei amici, ci ritrovavamo tutti i giorni e passavamo ore con il pallone ai piedi".

"Una qualità da prendere da un mio compagno di squadra? Tutti hanno caratteristiche importanti, non è semplice. Potrei dire la velocità di Marcus o il colpo di testa di Bisseck… Come nasce il mio tiro? Da mio padre, mi sono allenato tanto a calciare con precisione e forza. Puntavo gli angoli o le traverse per aumentare la difficoltà, un po' come i tennisti che allenano molto il tiro".

"In cosa mi sento più maturato? Sono cresciuto tanto in fase difensiva, mi piacciono i duelli, scendere in campo con grinta e lottare per la mia squadra. La motivazione è importantissima, come i miei compagni voglio sempre dare il 100%, per le nostre famiglie e per i nostri tifosi".