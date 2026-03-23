L'ex calciatore e ora commentatore tecnico e opinionista, è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club al termine di Fiorentina-Inter

Alessandro De Felice Redattore 23 marzo - 00:12

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e ora commentatore tecnico e opinionista, è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club al termine di Fiorentina-Inter.

“È un’Inter fragile, produce poco e gioca poco. Fa fatica a creare occasioni da gol. Penso che la mente comandi il corpo però ci sono tanti giocatori che non stanno bene e quindi il risultato di 1-1 è corretto".

"La Fiorentina ha giocato giovedì, il primo cambio lo fa al settantesimo e poi l'altro mette piccoli all'85', gli ultimi due al 90'. Per capire anche la freschezza atletica diversa tra le due squadre... È una fragilità che si porta dentro questa squadra? Può essere. Però questi sono i dati. Anche oggi la Fiorentina non voleva cambiare perché la squadra stava bene sul campo, ha fatto due cambi proprio per vedere di pareggiarla prima e di poterla vincere dopo. Mentre l'Inter secondo me ci sono dei giocatori che vanno piano".

"La mancanza di Lautaro alla fine toglie anche un po' di personalità. Era lui che era un po' l'anima da questo punto di vista, è l'anima della squadra, oltre ai gol che fa. È un giocatore importante per l'Inter. E tante volte te ne accorgi in questo tipo di situazioni. Ormai è fuori dal 18 di febbraio. Più di un mese. Non va neanche in nazionale, quindi questa sosta, almeno la partita con la Roma a Pasqua dovrebbe rientrare. Però è un giocatore importante per l'Inter. Lo dicevamo la settimana scorsa, per le pressioni che dà, per l'indecisione che mette in campo, per come lega il gioco, le situazioni".

Se la finale di Champions persa 5-0 si somma a delle cadute nel corso della stagione, può minare le certezze?

"L'Inter fa fatica a difendere a difesa schierata. È più brava quando rimane un po' più alta, rischiando anche il fuorigioco. Ma a difesa schierata... È contrario a quello che succedeva l'anno scorso, per esempio, che faceva fatica se non era messa un po' più bassa. Io parto sempre dall'età media. È la più alta di tutti. L'Inter... Vi ricordate l'anno scorso in Champions? Lautaro e Thuram stavano fuori. Certo, all'inizio sì, perché era costretto a farlo per pensare di arrivare fino in fondo. E difatti un calo c'è stato. Io pensavo che quest'anno, cambiando preparatore atletico, lo staff e tutto quanto, potesse in questo periodo stare meglio. Ma la squadra non sta bene".

Come si può dare una sterzata in un'altra direzione?

"Alcune volte puoi fare delle scelte di rottura ma questa squadra non la puoi cambiare questa. C’è un 3-5-2 scritto. Io penso sempre molto all'aspetto fisico del centrocampo. L'Inter è una squadra in cui sono tutti bravi tecnicamente ma in una partita quando si sporca vanno in difficoltà i nove gol presi nel finale ci stanno la fase difensiva. Io spero per loro che ritrovo in una condizione fisica migliore che se stai bene fisicamente magari migliori anche di testa e devi limitare quegli errori".