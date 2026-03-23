Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro l'Inter: "Recuperare da uno svantaggio? Ultimamente stiamo crescendo da questo punto di vista, penso che sia l'aspetto più importante per noi. Soprattutto contro una grande squadra, prendere gol dopo 39 secondi... Siamo stati bravi a rimanere in partita, per altri 10 minuti abbiamo perso un po' le distanze, poi siamo tornati a fare quello che volevamo fare contro l'Inter. Già nel primo tempo abbiamo avuto due grandi occasioni per pareggiare, poi nel secondo siamo usciti veramente bene. Pareggio meritato, se non qualcosa in più".
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Vanoli: “Pareggio meritato, se non qualcosa in più. Bravi a rimanere in partita”
Il tecnico della Fiorentina ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazioni e il risultato contro l'Inter
"Atteggiamento diverso? La mia soddisfazione è proprio su questo, saper reagire alle situazioni, prima si faceva fatica. L'altro aspetto è che arrivare alla quinta partita in 15 giorni in queste condizioni, faccio i complimenti ai ragazzi ma anche allo staff, c'è dietro un grande lavoto. Questo è il premio del lavoro. Ora piedi per terra, un punto importante, dobbiamo riposare, poi avremo una sfida importantissima in casa del Verona".
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