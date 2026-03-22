Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, intervistato da DAZN, ha commentato così dopo il pareggio contro l'Inter: "Il punto magari non cambia tanto ma fa tanto per noi: non siamo ancora fuori dal pericolo ma stiamo facendo passi avanti. Ci incoraggiamo sempre tutti ed è per questo che stiamo facendo questi piccoli passi in avanti. La parata di De Gea su Pio? Grande parata, ci ha tenuto in vita".