Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, intervistato da DAZN, ha commentato così dopo il pareggio contro l'Inter: "Il punto magari non cambia tanto ma fa tanto per noi: non siamo ancora fuori dal pericolo ma stiamo facendo passi avanti. Ci incoraggiamo sempre tutti ed è per questo che stiamo facendo questi piccoli passi in avanti. La parata di De Gea su Pio? Grande parata, ci ha tenuto in vita".
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fcinter1908 news interviste Ndour: “Questo punto fa tanto per noi. La parata di De Gea alla fine ci ha tenuti in vita”
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Ndour: “Questo punto fa tanto per noi. La parata di De Gea alla fine ci ha tenuti in vita”
Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, intervistato da DAZN, ha commentato così dopo il pareggio contro l'Inter
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