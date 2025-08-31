Thuram a ITV: “Ci siamo parlati nello spogliatoio, ecco cosa ci siamo detti”

L'Inter crolla al Meaza nella seconda giornata di campionato contro l'Udinese. Questo il commento nel post partita dei protagonisti arrivato ai microfono di InterTV. Le parole di Thuram: "Abbiamo giocato contro una squadra aggressiva, abbiamo segnato e poi loro ci hanno raggiunto su rigore. Siamo alle prime di campionato e non dobbiamo buttarci giù. Ci siamo parlati e sappiamo che tutte le gare non saranno come la prima. Dobbiamo cominciare le gare come abbiamo fatto nella ripresa e cosi possiamo ribaltare il risultato". Questo il commento del centravanti francese