Le parole del calciatore nerazzurro dopo la prima sconfitta in Serie A nel campionato appena iniziato

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 23:34)

Alla fine della partita contro l'Udinese a parlare ai microfoni di DAZN perl'Inter è stato Thuram: «Assedio finale? Vero che quando provi a ribaltare il risultato provi tutto, il mister ci ha fatto provare a ribaltarla ma non ci siamo riusciti. Nello spogliatoio ci siamo detti che la stagione è ancora lunga e dobbiamo imparare dagli errori e continuare», ha spiegato il francese.

-Sensazione è che l'Inter sia partita bene con il gol costruito per Dumfries. La seconda parte del primo tempo si è abbassato il ritmo che poi è tornato nel secondo tempo e meritavate almeno il pareggio. Sei d'accordo?

Sì. Dopo il loro gol siamo calati. L'Udinese è una squadra molto fisica e ha giocato in maniera diretta e ci ha dato fastidio. Nel secondo tempo siamo entrati bene ma siamo entrati bene e siamo stati sfortunati. Teniamoci la reazione del secondo tempo e dobbiamo cominciare le partite così.

-Come vi rapportate tu e Lautaro a Pio e Bonny?

Somo govani, ma hanno grande esperienza, a livello altissimo, ci daranno una grande mano imparano lavorano e benissimo e come avete visto sono fortissimi.

-Prossimi giorni nessun messaggio per Kephren?

Ci vediamo in Nazionale. Prima pensiamo alla Nazionale e poi prepareremo la gara con la Juve nel migliore dei modi.

(Fonte: DAZN)