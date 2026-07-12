Normale 4 anni, è la scelta migliore perché Maldini è il giocatore italiano più forte con cui ho giocato. Ruolo che non c'era in Federazione, scelta intelligente di farsi accompagnare da un'altra persona. Possono dividersi i compiti perché avranno tante cose da fare. Mi sembra la scelta migliore. Ok Maldini e Leonardo ma sappiamo il valore del nostro calcio e il momento che stiamo attraversando. Dobbiamo raggiungere obiettivi e risultati. Non bisogna sbagliare il ct, bisogna avere le idee chiare.