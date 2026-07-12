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Bergomi: “Maldini-Leonardo la scelta migliore. Ct, perché non provare con Guardiola?”
Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato della scelta di puntare su Paolo Maldini
Normale 4 anni, è la scelta migliore perché Maldini è il giocatore italiano più forte con cui ho giocato. Ruolo che non c'era in Federazione, scelta intelligente di farsi accompagnare da un'altra persona. Possono dividersi i compiti perché avranno tante cose da fare. Mi sembra la scelta migliore. Ok Maldini e Leonardo ma sappiamo il valore del nostro calcio e il momento che stiamo attraversando. Dobbiamo raggiungere obiettivi e risultati. Non bisogna sbagliare il ct, bisogna avere le idee chiare.
Pioli lo conoscono bene, ma Maldini conosce bene anche Mancini e Conte. Io è da un po' che batto su un tasto: io credo che un tentativo lo faranno. Perché non provare con Guardiola? Quando alleni una Nazionale non devi più pensare all'aspetto economico, è un genio del calcio che può pensare di poter fare una cosa così importante. Un tentativo lo farei, ma anche gli altri tre nomi sono ottime soluzioni.
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