Della scelta della Figc di puntare su Maldini e Leonardo ha parlato l'ex tecnico Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport

Andrea Della Sala Redattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 15:46)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Della scelta della Figc di puntare su Maldini e Leonardo ha parlato l'ex tecnico Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport:

Capello, è la scelta giusta?

«Assolutamente sì e ne sono davvero molto contento. Paolo era il primo nome della lista ed è arrivato, è di certo la persona che serve. Sono felice per la Nazionale e per lui, è serio, capace, attento. Non fa chiacchiere ma lavora, ha idee, avrà un progetto in testa già ben definito».

Lo stesso apprezzamento vale per Leonardo?

«È un altro che sa tanto di calcio. Se Maldini lo ha voluto vicino a lui, ricomponendo una coppia che si era formata anche al Milan, è perché ci sarà tanto da fare. Dobbiamo recuperare su molti fronti, partendo ovviamente dai giovani talenti. Un grande impegno che hanno scelto di prendersi perché ne sono convinti. E poi ripeto anche se può sembrare scontato, sono entrambi capaci e, ancora più importante, capiscono di calcio».

Al Milan ha conosciuto il Maldini giocatore. Da dirigente quali doti in particolare gli riconosce?

«Quello che ha fatto in rossonero si è visto. Non è uno yes man, vuole avere la libertà di muoversi, ha un disegno preciso e vuole realizzarlo».

Il fatto che chieda ampi margini di manovra è dunque un aspetto positivo?

«Positivissimo. Al contrario non avrebbe mai accettato. Uno come lui deve essere libero di mettere a frutto le sue idee. Sono certo che non ne ha fatto un discorso economico, ma solo di poter mettere in pratica le soluzioni che ha in mente e che così possa davvero riuscire a essere utile».

Al Milan, da dirigente, ha vinto l’ultimo scudetto della storia del club. Poi però il rapporto si ruppe anche per divergenze di opinioni sul mercato.

«Dobbiamo considerare il rapporto con la proprietà: quando ci sono certe turbolenze è difficile, bisogna capire veramente come è andata la storia. La vittoria dello scudetto fu incredibile, poi, è vero, le cose si complicarono un po’. So che Paolo ha carisma, che ha vinto ed è stato importante ovunque».

Leonardo è stato riferimento dell’area tecnica al Psg e poi al Milan: club che avevano una certa disponibilità economica. In Nazionale sarà diverso?

«Ma non c’entrano i soldi e la ricchezza! È tutta questione di idee, non di risorse. Bisogna capire cosa manca e cosa serve e poi trovare la strada per raggiungere gli obiettivi. In più anche Leo è un’ottima persona, il che non guasta. Lui e Paolo arrivano forti delle loro idee e competenze: il loro sarà un progetto chiaro e sono curioso di vedere come si svilupperà quando lo presenteranno, a partire dal prossimo ct».

Ecco, Capello chi vota?

«Ho già detto Conte, che in azzurro ha fatto bene. Anche Mancini è bravo ma lasciare la Nazionale in braghe di tela a pochi giorni da partite importanti è un neo troppo grosso, un atto di mancato amore».