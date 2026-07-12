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fcinter1908 news interviste Akanji: “Mai visto un arbitraggio così a senso unico. Ha fischiato tutto a loro favore”

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Akanji: “Mai visto un arbitraggio così a senso unico. Ha fischiato tutto a loro favore”

Akanji: “Mai visto un arbitraggio così a senso unico. Ha fischiato tutto a loro favore” - immagine 1
Al termine della sfida persa dalla Svizzera ai supplementari contro l'Argentina il difensore dell'Inter Manuel Akanji ha parlato della gara
Andrea Della Sala Redattore 

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Al termine della sfida persa dalla Svizzera ai supplementari contro l'Argentina il difensore dell'Inter Manuel Akanji ha parlato della gara e dell'arbitraggio:

Ero così orgoglioso della squadra al fischio finale, e di quello che abbiamo dimostrato durante tutto il torneo e oggi contro i campioni del mondo. L'Argentina non ha avuto alcuna possibilità: non ricordo una sola occasione da gol su azione in cui abbiamo dovuto dire: 'Siamo stati fortunati'. Non c'è stato niente. Senza il cartellino rosso, la partita sarebbe andata più a nostro favore. Anche in dieci uomini abbiamo giocato una partita fantastica, e quando subisci un gol del genere al 112° minuto, è dura.

Akanji: “Mai visto un arbitraggio così a senso unico. Ha fischiato tutto a loro favore”- immagine 2
Getty Images

È un peccato uscire così perché avremmo potuto vincere. E quando hai anche l'arbitro contro, è ancora più difficile. Ha fischiato ogni minima cosa a loro favore. Non ho mai visto una partita con un arbitraggio così a senso unico. Non hanno preso un solo cartellino giallo in 90 minuti, tutte le loro simulazioni, niente. E poi Breel prende un giallo per un fallo che non era nemmeno così grave. Ma ormai non possiamo farci niente." Ci vorrà del tempo per metabolizzare tutto questo e realizzare il nostro successo. Ma siamo incredibilmente orgogliosi di noi stessi.

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