Ero così orgoglioso della squadra al fischio finale, e di quello che abbiamo dimostrato durante tutto il torneo e oggi contro i campioni del mondo. L'Argentina non ha avuto alcuna possibilità: non ricordo una sola occasione da gol su azione in cui abbiamo dovuto dire: 'Siamo stati fortunati'. Non c'è stato niente. Senza il cartellino rosso, la partita sarebbe andata più a nostro favore. Anche in dieci uomini abbiamo giocato una partita fantastica, e quando subisci un gol del genere al 112° minuto, è dura.

È un peccato uscire così perché avremmo potuto vincere. E quando hai anche l'arbitro contro, è ancora più difficile. Ha fischiato ogni minima cosa a loro favore. Non ho mai visto una partita con un arbitraggio così a senso unico. Non hanno preso un solo cartellino giallo in 90 minuti, tutte le loro simulazioni, niente. E poi Breel prende un giallo per un fallo che non era nemmeno così grave. Ma ormai non possiamo farci niente." Ci vorrà del tempo per metabolizzare tutto questo e realizzare il nostro successo. Ma siamo incredibilmente orgogliosi di noi stessi.