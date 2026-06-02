L'ex difensore e capitano nerazzurro si è soffermato ad analizzare la stagione deludente della formazione rossonera

Fabio Alampi Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 23:16)

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Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Milan News alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends": "Quando non raggiungi un obiettivo sicuramente bisogna fare delle scelte, dolorose, ma secondo me che andavano fatte, giusto o sbagliato lo valuteranno loro. Però quando arrivi in queste situazioni, il cambiamento ti deve dare la forza veramente di innovare e di cambiare completamente e la storia del Milan ci insegna questo. Io ho i capelli bianchi e so i tempi di Farina, quando poi arriva Berlusconi che porta Sacchi, c'è un'innovazione. Certo che oggi portare qualcosa di diverso nel calcio dove le conoscenze ampie è più difficile, però è un'opportunità per il Milan per poter ripartire".

Il futuro del Milan è in mano a Ibra e Cardinale, ma le idee di quest'ultimo sono adeguate a quella che è la storia e l'ambizione del Milan?

"Allora, dobbiamo partire da un presupposto, il calcio italiano. Il calcio italiano secondo me per essere competitivo in Europa è difficile, però in Italia certo che deve essere competitivo. Ricordati sempre che chi ha le maglie di Milan, Inter e Juventus deve sempre competere per vincere il campionato, anche nelle difficoltà. Il problema è a livello europeo, la Champions deve essere un'opportunità. Pensare di competere col Bayern Monaco, col PSG, col Manchester City diventa difficile, l'Inter c'è riuscita una volta ma è sempre più difficile perché il gap si allarga sempre di più. Quindi il Milan deve cercare di ripartire, pensare sul campionato ma pensare di poter vincere l'Europa League perché è una vetrina, perché adesso la vedi come una negatività, ma quando ci sei dentro, io lo so siccome la commento, lo so, quest'anno l'Aston Villa era favorita e l'ha vinta, l'anno prossimo il Milan come la Juventus devono partire per cercare di vincere".