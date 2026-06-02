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fcinter1908 news interviste Calori: “Allegri scelta sensata per il Napoli. Solet? Credo che possa essere…”
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Calori: “Allegri scelta sensata per il Napoli. Solet? Credo che possa essere…”
Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha parlato anche di temi caldi del mercato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha parlato anche di temi caldi del mercato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:
"Il Napoli ha preso un allenatore che ha carisma ed esperienza per gestire certe società, proseguendo la tipologia di tecnico già scelto con Antonio Conte".
Allegri si sposa con Napoli anche per carattere e personalità?—
“Per guidare il Napoli bisogna avere carisma, personalità ed esperienza. Allegri è una scelta equilibrata, che ha un senso”.
Che Udinese sarà l’anno prossimo? Potrebbe esserci qualche cessione eccellente.—
“L’Udinese come ha sempre fatto qualche pezzo pregiato lo perderà. Tra Solet e Atta, qualcuno potrebbe essere sacrificato".
(Fonte: TMW)
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