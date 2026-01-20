Sucic a InterTV: “Gare che si giocano sui dettagli. Queste sono partite che…”

Gara ad altissima tensione quella di questa sera allo stadio Meazza. Alla Scala del Calcio arriva l'Arsenal imbattuto in Europa e in vetta alla classifica di Premier League con la voglia di continuare nel suo percorso europeo. L'Inter dal canto suo dovrà far punti per sperare di accedere agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi. Una sfida che mette in palio punti pesanti quella di questa sera. Il commento di Sucic nel pre partita di rilasciato ai microfoni di InterTV: "Come ci si approccia a questa gara? Siamo pronti è da quando sono piccolo che sogno di giocare gare cosi, sono molto eccitato e spero di fare bene questa sera. La chiave per fare bene? Si giocherà su piccoli dettagli che faranno la differenza e le piccole cose sono quelle a cui bisogna prestare attenzione"