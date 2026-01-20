Antonio Conte, prima della partita di Champions contro il Copenhagen ha parlato del momento del suo Napoli e delle sue scelte rispetto alla formazione titolare. «Che sensazioni abbiamo rispetto alla gara? La sensazione di una squadra concentrata, sappiamo la nostra situazione di classifica, siamo consci dell'emergenza che abbiamo ma siamo pronti a combattere per superare, come stiamo facendo da inizio anno nonostante tutte le difficoltà», ha sottolineato.
Le parole dell'allenatore del Napoli prima della sfida di Champions contro il Copenhagen
«Vergara? Sono molto democratico e chi merita gioca. Io ho esordito a 16 anni in Serie A con Fascetti. Un consiglio per lui? Gli ho detto che se lo scelgo credo in lui, quello che in pratica ho detto ieri», ha aggiunto il tecnico del Napoli.
