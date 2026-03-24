Il commento dell'operatore di mercato sulla corsa allo Scudetto e sulla sfida disputata ieri al Franchi tra Fiorentina e Inter

L’operatore di mercato Stefano Lombardi ha parlato della Serie A e della lotta Scudetto ai microfoni di TMW. Tra i temi trattati non poteva non esserci la sfida tra Fiorentina e Inter di ieri sera: