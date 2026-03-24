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Lombardi: “Inter completa, buon primo tempo a Firenze. Scudetto? Finirà con…”

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Il commento dell'operatore di mercato sulla corsa allo Scudetto e sulla sfida disputata ieri al Franchi tra Fiorentina e Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’operatore di mercato Stefano Lombardi ha parlato della Serie A e della lotta Scudetto ai microfoni di TMW. Tra i temi trattati non poteva non esserci la sfida tra Fiorentina e Inter di ieri sera:

“Nel primo tempo ho visto una buona Inter. Poi è venuta fuori la Fiorentina”.

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Campionato riaperto?

“Non penso. L’Inter è una squadra completa. Finirà con i nerazzurri campioni d’Italia”.

Milan o Napoli per il secondo posto?

“Vedo più il Milan”.

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La Fiorentina ha ottenuto un punto importante.

“Se riparte dal secondo tempo di oggi può ottenere ottimi risultati da qui alla fine”.

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