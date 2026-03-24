L’operatore di mercato Stefano Lombardi ha parlato della Serie A e della lotta Scudetto ai microfoni di TMW. Tra i temi trattati non poteva non esserci la sfida tra Fiorentina e Inter di ieri sera:
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fcinter1908 news interviste Lombardi: “Inter completa, buon primo tempo a Firenze. Scudetto? Finirà con…”
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Lombardi: “Inter completa, buon primo tempo a Firenze. Scudetto? Finirà con…”
Il commento dell'operatore di mercato sulla corsa allo Scudetto e sulla sfida disputata ieri al Franchi tra Fiorentina e Inter
“Nel primo tempo ho visto una buona Inter. Poi è venuta fuori la Fiorentina”.
Campionato riaperto?
“Non penso. L’Inter è una squadra completa. Finirà con i nerazzurri campioni d’Italia”.
Milan o Napoli per il secondo posto?
“Vedo più il Milan”.
La Fiorentina ha ottenuto un punto importante.
“Se riparte dal secondo tempo di oggi può ottenere ottimi risultati da qui alla fine”.
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