Vola qualche scintilla negli studi di Sky Sport nel dibattere sull'eliminazione dell'Inter in Champions League per mano del Bodo/Glimt: ecco la discussione tra Beppe Bergomi e Fabio Caressa in merito.

Caressa: "Quello che dice Barella a fine partita, se tu lo rileggi e vedi il volto, non era uno distrutto: è un flop simile a quello del Napoli uscire col Bodo prima degli ottavi".