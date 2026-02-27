Vola qualche scintilla negli studi di Sky Sport nel dibattere sull'eliminazione dell'Inter in Champions League per mano del Bodo/Glimt: ecco la discussione tra Beppe Bergomi e Fabio Caressa in merito.
Scintille Caressa-Bergomi: “Inter flop come Napoli!” – “Non puoi dirlo, arriva 30esimo! E’ scorretto”
Caressa: "Quello che dice Barella a fine partita, se tu lo rileggi e vedi il volto, non era uno distrutto: è un flop simile a quello del Napoli uscire col Bodo prima degli ottavi".
Bergomi: "No Fabio no. Il Napoli è arrivato trentesimo".
Caressa: "Ho capito, ma il risultato è comunque un flop".
Bergomi: "Non puoi dire una cosa del genere. Perché delle tre l'Inter ha avuto l'avversario più difficile. Io studio le squadre, non mi fermo al nome Bodo".
Caressa: "E' più forte del Dortmund per te?".
Bergomi: "L'Inter perde cinque partite e una la vince col Dortmund fuori casa. Non pesare il nome".
Caressa: "Ma il Napoli non è arrivato in finale, la finalista che non arriva agli ottavi è un flop".
Bergomi: "Non sono d'accordo".
Caressa: "Non è un flop la finalista che non arriva agli ottavi? Beppe, dai. Non si può dire che non sia un flop".
Bergomi: "Sì ma tu la paragoni con una squadra che non si è qualificata, non è corretto".
