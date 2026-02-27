FC Inter 1908
Scintille Caressa-Bergomi: “Inter flop come Napoli!” – “Non puoi dirlo, arriva 30esimo! E’ scorretto”

Vola qualche scintilla negli studi di Sky Sport nel dibattere sull'eliminazione dell'Inter in Champions League
Marco Astori
Vola qualche scintilla negli studi di Sky Sport nel dibattere sull'eliminazione dell'Inter in Champions League per mano del Bodo/Glimt: ecco la discussione tra Beppe Bergomi e Fabio Caressa in merito.

Caressa: "Quello che dice Barella a fine partita, se tu lo rileggi e vedi il volto, non era uno distrutto: è un flop simile a quello del Napoli uscire col Bodo prima degli ottavi".

Bergomi: "No Fabio no. Il Napoli è arrivato trentesimo".

Caressa: "Ho capito, ma il risultato è comunque un flop".

Bergomi: "Non puoi dire una cosa del genere. Perché delle tre l'Inter ha avuto l'avversario più difficile. Io studio le squadre, non mi fermo al nome Bodo".

Caressa: "E' più forte del Dortmund per te?".

Bergomi: "L'Inter perde cinque partite e una la vince col Dortmund fuori casa. Non pesare il nome".

Caressa: "Ma il Napoli non è arrivato in finale, la finalista che non arriva agli ottavi è un flop".

Bergomi: "Non sono d'accordo".

Caressa: "Non è un flop la finalista che non arriva agli ottavi? Beppe, dai. Non si può dire che non sia un flop".

Bergomi: "Sì ma tu la paragoni con una squadra che non si è qualificata, non è corretto".

