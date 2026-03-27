Il calciatore nerazzurro, dopo la gara con la Romania, ha parlato della sua Nazionale, dell'obiettivo Mondiale e non si è riferito a quella smorfia che aveva fatto sul campo e aveva fatto pensare ad un infortunio

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 11:43)

Ieri dopo un tiro si era toccato ad un polpaccio e la sua smorfia aveva subito preoccupato i tifosi della Turchia e pure quelli dell'Inter. Hakan Calhanoglu è rientrato a Firenze dopo un ko che lo ha tenuto fermo ai box e quando ieri, alla fine della partita vinta uno a zero contro la Romania, ai microfoni della stampa turca non ha fatto riferimento al problema avuto sul campo. Per questo l'allarme sembrerebbe rientrato.

Il calciatore dell'Inter era felice per il raggiungimento della finale dei play-off e aveva parlato subito dopo la sfida, quando ancora non era chiaro quale sarebbe stata l'avversaria da affrontare - e sarà il Kosovo - ha parlato con i media turchi e non ha fatto nessun accenno ad eventuali infortuni. «Sono molto felice e orgoglioso di aver disputato la mia 103esima partita in nazionale. Spero che ce ne saranno molte altre. Il mio unico obiettivo è partecipare ai Mondiali da capitano. L'unica cosa che manca a questa nazionale in questo momento. Spero che accada. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra. Un grande grazie a tutti i miei fratelli per il loro supporto. Mi stanno aiutando tutti. Credo che se ci qualificheremo, sarà un grande torneo. Perché abbiamo disputato un grande torneo anche agli Europei. Cerchiamo di qualificarci lì, e poi vedremo cosa succederà», ha dichiarato.

«Siamo molto felici di aver superato la prima partita. Sentiamo la pressione. Tutti vogliono partecipare ai Mondiali dopo 24 anni. Anche noi proviamo la stessa cosa. Siamo molto contenti di aver superato questa partita. C'è ancora una partita da giocare. Speriamo di prepararci bene anche per quella. La cosa più importante ora è riposare bene e prepararci bene. Per ora siamo contenti ma non è ancora finita», ha aggiunto.

(Fonte: DHA-sondakika.com)