L'Inter è stata vicina a prendere Mlacic ma il giocatore ha rifiutato la destinazione e a Sportske Novosti ha spiegato il perché

Matteo Pifferi Redattore 27 marzo - 12:06

Branimir Mlacic, difensore croato classe 2007, è stato vicino all'Inter ma la trattativa non si è concretizzata sul più bello e così l'Udinese lo ha preso dall'Hajduk Spalato negli ultimi giorni di mercato a gennaio. Intervistato da Sportske Novosti, proprio Mlacic ha spiegato il motivo del suo no all'Inter.

Si è scritto molto sul fatto che tu abbia rifiutato l'Inter e altri club come la Roma. Quanto c'è di vero in tutto questo?

"È un onore essere contattato da un gigante come l'Inter, ma non credo si debbano saltare delle tappe. Spero che arrivi il momento in cui sarò pronto per quel livello. Quanto alla Roma, in quel momento non si è concretizzato e ho optato per l'Udinese"

Sull'ambientamento a Udine

"Mi sono ambientato bene e sto giocando. I miei compagni di squadra mi hanno accolto benissimo, quindi è tutto molto più semplice. Le condizioni sono eccellenti e l'allenatore mi aiuta molto e comunica costantemente con me. Mi hanno detto che non erano sicuri che avrei giocato subito in questa mezza stagione, ma che avrei avuto un'opportunità e un po' di tempo. Ovviamente, mi sto preparando principalmente per la prossima stagione e sto usando questo periodo per adattarmi".

Non escludi un prestito per la prossima stagione?

"Per ora non è nei miei piani. Mi alleno, lavoro e tutto verrà definito di comune accordo con il club al momento opportuno".