Intervistato da Radio Anch'Io Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così in vista del prossimo campionato: "A luglio tante squadre vogliono rinforzarsi. Poi bisognerà vedere quello che succederà sul mercato. C’è l’Inter, che è sempre la favorita, e poi ci sono almeno cinque o sei squadre che vogliono fare bene. Ci sono club come Juventus e Milan che sono rimasti fuori dalla Champions League e quindi saranno quelli che più di tutti cercheranno di migliorarsi.