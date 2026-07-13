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Gasperini: “Inter sempre favorita, poi ce ne sono altre 5-6. Roma può puntare allo scudetto se…”
Intervistato da Radio Anch'Io Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così in vista del prossimo campionato: "A luglio tante squadre vogliono rinforzarsi. Poi bisognerà vedere quello che succederà sul mercato. C’è l’Inter, che è sempre la favorita, e poi ci sono almeno cinque o sei squadre che vogliono fare bene. Ci sono club come Juventus e Milan che sono rimasti fuori dalla Champions League e quindi saranno quelli che più di tutti cercheranno di migliorarsi.
La Roma deve continuare il proprio percorso, senza pensare immediatamente ai risultati. Deve cercare di stabilizzarsi in alto, nella posizione in cui è arrivata quest’anno, e provare a restare all’interno della competizione Champions, che è quella che ti garantisce la possibilità di rinforzarti ogni anno anche dal punto di vista economico. Questo è l’obiettivo. Se la Roma riuscirà a rimanere in quella posizione per più anni, allora potrà ambire a migliorarsi ulteriormente e puntare anche allo Scudetto
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