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fcinter1908 news interviste Martorelli: “Maldini può dare un grande contributo. Ct? Penso la scelta andrà su…”
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Martorelli: “Maldini può dare un grande contributo. Ct? Penso la scelta andrà su…”
Intervistato da TMW, il noto operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia
Intervistato da TMW, il noto operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia:
“Sono favorevolmente contento della figura di Maldini che ho sempre stimato e ritenuto un grande professionista. Per la sua grande personalità ed esperienza può dare un grande contributo".
E ora tocca al ct…—
“Malago si è preso il suo tempo per valutare tutte le cose. Maldini inciderà sulla scelta e penso che possa ricadere su Antonio Conte".
Chi vincerà questo Mondiale?—
“La Francia è la più forte in assoluto. Considero Olise uno dei migliori al mondo. E poi c’è Mbappe, Barcola, Dembelé… Poi tutto può succedere".
(Fonte: TMW)
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