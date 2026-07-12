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Martorelli: “Maldini può dare un grande contributo. Ct? Penso la scelta andrà su…”

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Intervistato da TMW, il noto operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, il noto operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia:

Martorelli: “Maldini può dare un grande contributo. Ct? Penso la scelta andrà su…”- immagine 2
Getty Images

“Sono favorevolmente contento della figura di Maldini che ho sempre stimato e ritenuto un grande professionista. Per la sua grande personalità ed esperienza può dare un grande contributo".

E ora tocca al ct…

—  

“Malago si è preso il suo tempo per valutare tutte le cose. Maldini inciderà sulla scelta e penso che possa ricadere su Antonio Conte".

Conte Napoli

Chi vincerà questo Mondiale?

—  

“La Francia è la più forte in assoluto. Considero Olise uno dei migliori al mondo. E poi c’è Mbappe, Barcola, Dembelé… Poi tutto può succedere".

(Fonte: TMW)

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