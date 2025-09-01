"L'Inter è la stessa squadra dell'anno scorso. Ha fatto mercato con 5 under 23: tutte buone riserve, ma non ha toccato nulla nei titolari"

"Merito all'Udinese, è una squadra fisica e ben organizzata. Nel primo tempo ha soffocato le fonti di gioco dell'Inter, questa fisicità ha messo in difficoltà Sucic, Calhanoglu e tutto il centrocampo nerazzurro. Avevo visto l'Inter alla prima giornata e non mi ero esaltato, il Toro era in grande difficoltà e infatti Baroni ha cambiato molto ieri contro la Fiorentina. L'Inter è la stessa squadra dell'anno scorso. Ha fatto mercato con 5 under 23: tutte buone riserve, ma non ha toccato nulla nell'undici iniziale. Quando si trova di fronte squadre fisiche e organizzate, vengono fuori le solite problematiche di una squadra che non ha giocatori da uno contro uno. Ha una difesa brava nelle letture, se viene attaccata in velocità, va in difficoltà".

Così Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter e campione del mondo '82, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul primo ko stagionale dei nerazzurri. Ieri sarebbe servito un profilo come Lookman? "Sì, ma non è questione solo di Lookman, giocare con tre attaccanti sarebbe stato comunque difficile risponde Bergomi - Sarebbe stato necessario avere il coraggio di cambiarla tutta la squadra, dopo 4 anni bellissimi, dove Inzaghi è stato meraviglioso, dando un gioco a una squadra che non è mai stata la più forte, ma è sempre stata la più brava e questa bravura l'ha portata a essere in alto in tutte le competizioni. Invece hanno cercato di essere conservativi. Chivu dovrà lavorare soprattutto sulla testa di questi ragazzi, rimotivarli a voler stare in sofferenza per stare sempre in alto. Credo sarà l'anno più difficile per l'Inter".

Secondo Bergomi "l'Inter ha un centrocampo da tre numeri 10 e ha fatto grandi cose. Ma era una squadra che necessitava di un difensore veloce, di un centrocampista forte fisicamente come Koné della Roma e un attaccante da uno contro uno. Invece è stato fatto un mercato diverso, la squadra è stata rinforzata nelle riserve però non sono andati a incidere sui titolari. Ed è la squadra con un'età media tra le più alte del campionato. Ci voleva un po' più di coraggio".

La corsa scudetto — È possibile un nuovo duello Napoli-Inter per lo scudetto? "Il Napoli è stato costruito bene, con grande fisicità e con la sagacia di Antonio Conte - osserva Bergomi - La sua forza è quella di entrare nella testa di questi ragazzi. L'approccio al campionato è stato corretto, è una squadra molto forte. Per l'Inter ho solo messo in guardia il fatto che necessitava di alcuni interventi, ma non lo dico da oggi. Rimane una squadra forte, anche se negli ultimi due campionati ci sono state grandi squadre che hanno sbagliato il campionato: Il Napoli due anni fa, il Milan la stagione scorsa.

Ci sta che in un'annata una squadra forte possa far meno bene in campionato. In più se Gasperini incide sulla Roma, può arrivare in alto. C'è la Juve, c'è il Milan: la concorrenza è forte". Intanto Milan-Como potrebbe disputarsi in Australia: "Un po' fantasiosa. Dietro ci saranno degli interessi, ma io sono sempre per tutelare i tifosi italiani, la vera risorsa del nostro calcio. Un'inversione di campo poteva andare bene - sottolinea - C'è tanta voglia di calcio e di partecipare a un evento, la passione è enorme. Dopo il Covid c'è stato un aumento esponenziale di tifosi che vogliono essere presenti allo stadio".

I sorteggi di Champions League — Si avvicina la partenza anche della Champions League: "Buon sorteggio per Atalanta e Juve. Ormai partire in prima fascia non serve più a nulla: l'Inter ha avuto il sorteggio più complicato. Tutte le 4 italiane possono entrare nelle prime 24", spiega ancora.